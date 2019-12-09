Под Киевом на "проклятом" месте девушка разбилась в страшном ДТП: фото

В Киевской области в районе села Зазимья произошло смертельное ДТП, в котором погибла девушка-водитель.

Как пишет паблик dtp.kiev.ua в социальных сетях, девушка управляла автомобилем Hyundai, когда в один из моментов вылетела с дороги в дерево.

"Не была пристегнута. Погибла мгновенно. А шансы были процентов так 96.5 на глаз. Ну ладно. Возможно судьба, как мне говорят родственники обычно. Кстати, у нее трое детей осталось", - подписал автор публикации снимки с места трагедии.

Также говорится, что на прошлой неделе здесь же насмерть сбили пешехода. В целом же место многие называют "проклятым", так как тут часто происходят аварии.

Напомним, что в Киеве произошла страшная авария, где пьяный водитель влетел в другой автомобиль.