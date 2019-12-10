Стреляли, несмотря на саммит: появились данные о новой провокации на Донбассе

Несмотря на проведение саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник, 9 декабря, первые итоги которого стали уже известны, боевики не соблюли режим тишины, несколько раз обстреляв позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

В частности, боевики обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки и Березового.

Подробнее о том, какими последствиями аукнется саммит в Париже для Донбасса, читайте в материале "Апострофа": Нормандский саммит может принести на Донбасс "холодный мир" - Александр Чалый.