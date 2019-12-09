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Первые итоги встречи Зеленского и Путина: что известно

понедельник, 09 декабря 2019, 23:20
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Фото: Фото из открытых источников

Стали известны первые итоги встречи в "нормандском формате" в Париже в понедельник, 9 декабря. В ходе встречи, в которой приняли участие лидеры четырех стран - Владимир Зеленский (Украина), Владимир Путин (Россия), Эммануэль Макрон (Франция) и Ангела Меркель (Германия), удалось обсудить важные вопросы.

"Апостроф" публикует предварительные результаты переговоров по ключевым для Украины направлениям.

О разведении сил на Донбассе

Украина и Россия не договорились о дальнейшем разведении сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. До встречи в Париже помощники лидеров стран якобы согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Но в ходе встречи к компромиссу по данному вопросу прийти не удалось.

О газе

Россия и Украина договорились по транзиту газа. В подтверждение этому, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который также находится в Париже заявил, что переговоры по газу прошли конструктивно, но уточнил, что никаких соглашений сегодня не будет.

Об обмене пленных

Как передает Громадське, на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже президенты Украины и России предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года.

О Минских соглашениях

Также во время встречи удалось договориться о трансформации Минских соглашений. Как передает Обозреватель, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин подпишут новый договор по Донбассу. В частности, речь идет о подготовке документа, который неофициально назвали "Минск-3". Работой над ним делегации четырех лидеров займутся сразу после саммита в Париже. Известно, что с украинской стороны над текстом работали глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

Как передает Telegram-канал "Катимся!", российский глава Владимир Путин заверил, что разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским вполне доволен.

"Тем временем пообщался с участниками нашей делегации. Один сказал: "Переговоры проходят успешно". Другой дал понять, что ждать многого "не стоит". Тем временем Путин объявил, как вы знаете, что разговором с Зеленским доволен", - говорится в сообщении.

Подробнее о переговорах в Париже и о главных вызовах для Украины, читайте в материале "Апострофа": Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже.

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