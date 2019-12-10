В зоне разведения сил на Донбассе заметили людей со странными повязками: тревожные детали

На участке разведения сил и средств в Станице Луганской были замечены представители вооруженных формирований в камуфляже российского образца. Также на них были надеты повязки с надписью "СЦКК-JCCC", при том что такая символика в составе СЦКК не используется.

Как сообщили в пресс-центре ООС, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не могут находиться на участках разведения.

"Пребывания лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности", - отмечают военные.

Также украинская сторона потребовала от РФ срочно убрать военных из данной местности.

"Требуем в оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области убрать вышеупомянутых представителей вооруженных формирований с территории участка разведения", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ходе саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже в понедельник, 9 декабря, удалось договориться по нескольким ключевым вопросам, касающимся Донбасса.