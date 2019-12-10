Война, обмен пленными и "Красный Крест": о чем заявили лидеры "нормандской четверки" после саммита

В ходе саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже в понедельник, 9 декабря, удалось договориться по нескольким ключевым вопросам, касающихся Донбасса.

О них стало известно на брифинге по итогам встречи.

"Мы обсудили прекращение огня на востоке Украины. Участники саммита договорились о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года. Договорились об обмене заключенными по принципу "всех на всех", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, масштабный обмен пленными состоится до конца года.

"Самое главное для меня - человеческая жизнь. Я приехал сюда ради обмена пленными, и он состоится. Ориентировочная дата - 24 декабря, но мы договорились сделать это в целом до 31 декабря", - сказал он.

Помимо этого, по словам Зеленского, СММ ОБСЕ должна будет перейти в режим работы 24/7. Также было оговорено разведение сил еще в трех точках на Донбассе к концу марта, помимо тех, где разведение уже состоялось.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поддержал идею подготовить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных".

В ответ на слова украинского президента о влиянии России на боевиков Путин заявил о важности прямых переговоров между Украиной и "непризнанными республиками": "Ни один конфликт в мире не решался без диалога между конфликтующими сторонами".

Стороны также поддержали разработку и реализацию долгосрочного плана по разминированию территорий. Помимо этого, была озвучена договоренность по допуску работников международной организации "Красный крест" в зону военного конфликта на Донбассе. До этого момента боевики не допускали их на территорию временно оккупированного Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", ранее лидеры "нормандской четверки" обнародовали итоговый документ саммита.