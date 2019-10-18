Плевать на все: сеть возмутил наглый нарушитель ПДД в Киеве, видео

17 октября в столице камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения ради собственного удобства объехал пробку по тротуару.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
"Люди, которым плевать на ПДД и культуру, любители тротуарных объездов пробок.",- говорится в сообщении.
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Как сообщал "Апостроф", в Киеве очередному "герою парковки" отомстили жители города. Водитель запарковал автомобиль в неположенном месте на улице Салютной. В результате, на капот автомобиля и на боковое зеркало люди повесили пакеты с мусором. Таким образом они пытались проучить владельца транспортного средства.