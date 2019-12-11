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Под Тернополем рейсовый автобус попал в смертельное ДТП: фото и все подробности

среда, 11 декабря 2019, 19:30
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В среду, 11 декабря, в Тернопольской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек и есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "20 минут".

Авария произошла с участием автобуса ПАЗ и машины марки Renault Logan. Иномарка, по предварительным данным, вылетела на встречную полосу. Вследствие ДТП одна женщина погибла, еще пятеро людей получили травмы различной степени.

Свидетели информировали о масштабных пробках - в обе стороны транспорт остановился.

Как стало известно, водитель такси Renault не справился с управлением. По словам очевидицы, женщина-пассажир автобуса от удара вылетела из него через окно и попала под колеса того же автобуса. Она сидела на переднем сидении в транспорте. От полученных травм она скончалась, ей было 54 года.

На место ДТП выезжали 4 бригады экстренной медицинской помощи, сообщила заместитель директора по медицинской работе Центра экстренной медицинской помощи Анна Мончака.

"Всего в аварии травмы получили шесть человек, еще один - погиб на месте. Два автомобиля "скорой" доставляли в больницы по двое пострадавших, еще два авто - по одному. Это тех, состояние которых было тяжелее. Все травмированные госпитализированы в больницу скорой помощи и Университетской больницы. Предварительно медики оценивают их травмы как тяжкие или средней степени тяжести. Легко травмированных в этом ДТП людей нет", - отметила она.

В Университетскую больницу скорая привезла 30-летнего травмированного мужчину, подтвердили в этом медучреждении. Сейчас пострадавшего обследуют. Он находится в реанимации.

Как сообщал "Апостроф", вечером 10 декабря по улице Остапа Вишни в городе Вишневое под Киевом нетрезвый мужчина устроил массовую автотрощу.

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