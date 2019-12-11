Под Киевом пьяный автомобилист устроил массовое ДТП: фото с места

Вечером 10 декабря по улице Остапа Вишни в городе Вишневое под Киевом нетрезвый мужчина устроил массовую автотрощу.

Об этом сообщили в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Пьяный водитель пытался припарковать свою легковушку металлического цвета и задел другие автомобили. У кого-то повредил фары, а у кого - бампер. У самого виновника ДТП пострадала передняя часть машины.

На место происшествия прибыли правоохранители. Мужчину задержали и оформили протокол. Его машину завезли на эвакуаторе на штрафплощадку.

"Апостроф" уже сообщал о том, что 10 декабря, в Киеве, на Владимирском спуске, произошло ДТП, в котором один человек погиб и еще шестеро пострадали. Момент аварии попал на видео камер наблюдения.