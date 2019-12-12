В Киеве топ-чиновник управления госохраны устроил смертельное ДТП

Начальник одного из отделов Управления государственной охраны Украины устроил ДТП с летальным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, сотрудник госохраны на своем авто марки Škoda, двигаясь задним ходом, наехал на пожилую женщину. Она в это время находилась на "зебре". От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего, то есть уголовное преступление (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал "Апостроф", Верховный суд Украины принял решение, что пешеход обязан компенсировать ущерб, нанесенный в случае его виновности в ДТП.