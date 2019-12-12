Пешеходов заставят платить за ДТП: в Украине приняли резонансное решение

Верховный суд Украины принял решение, что пешеход обязан компенсировать ущерб, нанесенный в случае его виновности в ДТП.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Обсуждение вызвала новость, когда пешеход подал в суд и хотел денежную компенсацию от водителя. Однако суд установил, что пешеход выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Он получил травмы, а машина - механические повреждения.

Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч гривен на ремонт авто. По словам юриста Вадима Володарского, такое решение Верховного суда Украины является беспрецедентным, ведь обычно суд высшей инстанции становился на сторону пешехода.

"Много лет существовала судебная практика, согласно которой, если пешеход сам пострадал в ДТП, то в иске владельца автомобиля к нему отказывали. Дескать, пешеход – не владелец источника повышенной опасности (таковым по закону считается любой транспорт). И взыскивать с него за "повреждение источника повышенной опасности", якобы, не было оснований. Публикуемое решение – отказ от этой порочной практики", - разъяснил Володарский.

Напомним, что пункт 4.10 ПДД Украины гласит: "Перед выходом на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств и любых объектов, ограничивающих обзорность, пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств". Еще более категорично звучат положения пункта 4.14.

Пункт 4.14 запрещает пешеходам:

выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если имеется разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

К сожалению, многие пешеходы игнорируют ПДД и становятся виновниками ДТП. По данным патрульной полиции, за 11 месяцев 2019 года в Украине по вине пешеходов произошло 673 ДТП с пострадавшими, погибло 92 человека, травмировано 621 человека. Этих жертв можно было избежать, если бы пешеходы не чувствовали своей вседозволенности.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря в Яготине, под Киевом, произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.