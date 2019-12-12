В Нацполиции заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: подробности

Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"В деле об убийстве Павла Шеремета идут активные следственные действия, суд вскоре выберет подозреваемым меры пресечения. Но, учитывая общественное значение этого дела, мы проведем срочный брифинг, предоставим всю возможную информацию о ходе расследования", - написал он.

Как пишут в Telegram-канале Klymenko Time, предварительно известно имя одного из людей, которого правоохранители подозревают в убийстве Шеремета.

Пост о том, что идет задержание и обыск по этому делу опубликовал в Facebook боец ССО, а сейчас музыкант и лидер группы "Рифмастер" Андрей Антоненко.

Также политик Игорь Мосейчук отметил, что вторая подозреваемая - военный медик Юлия Кузьменко. Она может быть киллером, которую зафиксировала камера видеонаблюдения. Однако пока эта информация официально не объявлена.

Как сообщал "Апостроф", Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.