Луценко сделал интригующее заявление про убийц Шеремета

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

В то же время, генпрокурор отметил, что эти данные еще необходимо доказать.

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", − сказал Луценко.

Напомним, 20 июля исполнилось ровно три года со дня смерти журналиста Павла Шеремета, который в этот день в 2016 году вышел из дома, сел в автомобиль и погиб вследствие взрыва.

Подробнее об убийстве и его расследовании читайте в материале "Апострофа": Годовщина гибели Павла Шеремета: как идет расследование резонансного убийства.