RU  UA  EN

среда, 7 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 августа

09:14
Жители Затоки могут остаться без своих пляжей и набережной - представители эстонского инвестора
09:10
Кому "закручивают гайки": эксперты рассказали о нападках спецслужб Зеленского на бизнес
08:59
Запрещенный в Украине известный дизайнер бежал из России: видео и реакция сети
08:30
Луценко сделал интригующее заявление про убийц Шеремета
08:01
Человек-саморазрушитель: астролог рассказал, как болезнь убивает Медведчука
08:00
Успение праведной Анны, матери Богородицы и именины Александра: какой праздник 7 августа
07:28
Названы фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем
06:59
В Черкассах семья байкеров попала в смертельное ДТП: опубликованы фото
06:30
Гороскоп на 7 августа: Козерогов могут подвести, а Скорпионам нужно действовать решительно
06:26
Где в Украине будет самая свежая и жаркая погода: актуальный прогноз
05:29
Жадность, грязь и обман: бежавший с Донбасса шахтер рассказал о "прекрасной" жизни в Сибири
04:31
Астрономы нашли на Солнце гигантские вихри, переносящие энергию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Луценко сделал интригующее заявление про убийц Шеремета

среда, 07 августа 2019, 08:30
переглянути новину українською

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он рассказал в эфире "Радио НВ".

В то же время, генпрокурор отметил, что эти данные еще необходимо доказать.

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", − сказал Луценко.

Напомним, 20 июля исполнилось ровно три года со дня смерти журналиста Павла Шеремета, который в этот день в 2016 году вышел из дома, сел в автомобиль и погиб вследствие взрыва.

Подробнее об убийстве и его расследовании читайте в материале "Апострофа": Годовщина гибели Павла Шеремета: как идет расследование резонансного убийства.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Дожди и похолодание: синоптики дали не летний прогноз на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: