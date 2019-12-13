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Автобус с туристами попал в серьезное ДТП под Житомиром: опубликованы фото

пятница, 13 декабря 2019, 14:00
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12 декабря около 18:50 в районе Новограда-Волынского в Житомирской области произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

По данным Национальной полиции, здесь вылетел в кювет автобус MAN, который направлялся из Днепра в Польшу. За рулем находился 37-летний житель Волыни, который не справился с управлением. В результате ДТП автобус перевернулся.

В аварии пострадали второй водитель автобуса, 45-летний житель и еще трое пассажиров – 35-летний волынянин, 45-летняя жительница Кировоградской области и 29-летний житель Житомирской области.

Как сообщает в Facebook пресс-служба местного городского совета, всего в автобусе находилось 13 пассажиров и два водителя.

У пострадавшего водителя диагностирован ушиб позвоночника, у пассажиров - травмы легкой степени тяжести.

Напомним, что в среду, 11 декабря, в Тернопольской области столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек и есть пострадавшие.

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