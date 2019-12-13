В Киеве фура влетела в маршрутку с пассажирами: опубликованы фото

В пятницу, 13 декабря, в Киеве грузовик столкнулся с маршруткой, в салоне которой находились пассажиры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло на проспекте Академика Глушкова. По предварительной информации, водитель фуры, не придерживаясь безопасного расстояния, влетел в маршрутку.

В результате инцидента пострадали пять пассажиров общественного транспорта. Медики, которые прибыли на вызов, госпитализировали их с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Позже стало известно, что пострадали 11 человек, их всех направили в больницу.

Следственным управлением ГУНП в г.. Киеве собраны сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились детали смертельного ДТП под Черниговом, где пострадали шесть человек, еще трое погибли.