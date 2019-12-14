Людей держат, как собак: фото, видео и детали громкого скандала в интернате под Кривым Рогом

В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасающих условиях.

Об этом сообщает адвокат Олег Григорьев, который посещал это учреждение с мониторинговым визитом.

По его словам, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.

"Мимо снуют другие подопечные, чья одежда в экскрементах и которые ждут по несколько часов, пока аж две санитарки накормят 47 лежачих больных, большинство из них не могут себя самостоятельно обслужить", - описывает адвокат ужасные условия содержания пациентов.

Он отметил, что большинство пациентов сгоняют в маленькие комнаты, где они, сидя на полу или на скамейках, целый день смотрят телевизор. Никаких программ реабилитации или социализации нет, заявил адвокат. Также никто не проводит медицинскую диагностику.

Из 300 подопечных убежали 17 человек. Санитарки, несмотря на запрет использования смирительных рубашек, заменяют их подручными средствами и по своему усмотрению решают, кого сажать за решетку и связывать.

"Но самым шокирующим стало то, что в этом интернате группа подопечных установила контроль и насилует и бьет других больных. Администрация закрывает на это глаза", - рассказывает Григорьев.

Власти уже отреагировали на историю с пациентами больницы. Заместитель министра социальной политики Олег Коваль сообщил, что узнал о нарушении в интернате со СМИ и начал выяснять обстоятельства.

По его словам, уже сейчас на территории Стародобровольського психоневрологического интерната работают правоохранительные органы, которые устанавливают факты и скоро дадут объективную оценку событий.

Он отметил, что местные власти создадут временную областную комиссию, которая будет заниматься ситуацией с интернатом. Замминистра добавил, что ранее никаких жалоб по этому интернату не поступало.

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По данным ресурса "Рудана", криворожская местная прокуратура №1 обвиняет работников психбольницы в злоупотреблении властью или служебным положением. Прокуроры сейчас осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.1 ст.364 УК Украины.

В ходе мониторингового визита, сотрудники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Стародобровольском интернате, действительно, обнаружили факты травматизма подопечных, нарушение их прав, ненадлежащее оказание медицинской помощи.

"Учреждение рассчитано на 306 человек. В день визита там находилась 321 человек. В отделении на 47 лежачих больных, которые не могут себя самостоятельно обслуживать, на смене работают только две санитарки. Двое работников физически не могут накормить всех подопечных одновременно, поэтому прием пищи растягивается на часы. А некоторые подопечные лежат на полу, там и едят. Кроме того, в этом же отделении установлено, что к лицам применяется мягкая фиксация верхней части тела и рук за спиной. Это является нарушением всех требований национального и международного законодательства по применению физических ограничений к лицам с психическими расстройствами. Длительное физическое ограничение в указанных выше условиях можно расценивать как пытки", - говорится в отчете мониторинговой группы.

Подопечные утверждали, что их закрывали в одиночку в помещениях, на окнах которых установлены решетки. При этом ограничивали в движении.

По словам пациентов, санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита был обнаружен человек с гематомой на лбу и синяками под глазами, по его словам, телесные повреждения были нанесены санитаром. Никаких записей о фиксации телесных повреждений осуществлено не было.

Другой шокирующей информацией стали жалобы подопечных о принуждении их к вступлению в половые связи с группой лиц из числа подопечных, которые осуществляют контроль над другими подопечными.

Как сообщал "Апостроф", в течение часа столичные полицейские разыскали двух беглянок с психиатрической больницы имени Павлова, которые во вторник, 5 ноября, выпрыгнули из окна второго этажа.