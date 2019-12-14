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На трассе под Ровно произошло жуткое смертельное ДТП: фото с места трагедии

суббота, 14 декабря 2019, 10:39
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В субботу, 14 декабря, в Ровенской области на трассе произошла смертельная авария.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Суспільне.ua".

ДТП случилось около 05:00 на дороге "Городище - Ровно -Старокостантинов". Там столкнулись машины Mercedes-Benz 210 и Mercedes-Benz Vito.

В результате инцидента пострадали люди, а один человек погиб. Водителя легковушки госпитализировали в больницу с травмами. Водителя и пассажирку второй машины тоже забрали в больницу, а еще один пассажир - погиб на месте происшествия.

Отмечают, что погибших и травмированных спасателям пришлось деблокировать с помощью специнструмента.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 13 декабря, в Киеве грузовик столкнулся с маршруткой, в салоне которой находились пассажиры.

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