В Киеве пьяный коп вызвал на подмогу влиятельного генерала: видео и подробности скандала

В Киеве правоохранители задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который был за рулем авто.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Там полицейские остановили авто марки Chevrolet. За рулем находился коп, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

После остановки авто на место прибыли три патруля полиции, а через 15 минут подъехал автобус с силовиками. Они положили на землю тех, кто задержал копа. Также они начали применять силу и препятствовать съемке. Водитель под их прикрытием уехал, а людей задержали и отвезли в райотдел, отпустив только через три часа.

Водитель, как оказалось, лично знает генерала полиции города Киева, который помог организовать эту всю ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в селе Черноморка Одесской области 65-летний водитель Hyundai сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе, в результате чего она скончалась на месте от полученных травм.