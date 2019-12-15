Тела обнаружили в авто: в Николаеве загадочно погибли дальнобойщики

14 декабря в микрорайоне Варваровка на улице Одесское Шоссе в Николаеве при загадочных обстоятельствах скончались два дальнобойщика.

По данным Национальной полиции, умершими в автомобиле обнаружили 54-летнего и 38-летнего дальнобойщиков.

Кроме того, в больницу доставили еще троих дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии.

Полицейские начали опрашивать очевидцев и персонал всех заведений общепита, которые находятся рядом.

Есть информация, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Полицейские уже взяли образцы продуктов питания и спиртных напитков, они будут направлены на экспертизу.

Напомним, что на популярном одесском пляже "Ланжерон" произошла страшная трагедия. Здесь в результате отравления скончался дальнобойщик из Винницы.