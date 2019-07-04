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На популярном пляже в Одессе произошла трагедия: фото и видео

четверг, 04 июля 2019, 08:22
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На популярном одесском пляже "Ланжерон" произошла страшная трагедия. Здесь в результате отравления скончался дальнобойщик из Винницы.

Как сообщает "Думская", двое дальнобойщиков познакомились с двумя девушками из Одесской области. Когда они общались на берегу моря, девушки подсыпали мужчинам в спиртное неизвестный препарат, после чего оба потеряли сознание.

По данным издания, один мужчина так и не пришел в себя.

Как только дальнобойщики "выключились", воровки забрали у них телефоны и деньги.

По данным полиции, правоохранители задержали жительниц Белгород-Днестровского района в возрасте 23 и 28 лет.

Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК (разбой).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России при загадочных обстоятельствах скончался перспективный спортсмен.

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