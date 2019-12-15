Выбросили из дома раздетым: в Херсоне произошел шокирующий случай с младенцем

В Херсоне младенца выкинули из квартиры в подъезд.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Новый день".

Инцидент произошел в жилой многоэтажке по адресу улица Алмазова (Безродного). Жильцы дома заметили ребенка на бетонном полу в легкой одежде. Младенец был обессилен и даже не мог плакать. Его родителей не было поблизости, потому люди вызвали полицию и "скорую".

Медики осмотрели мальчика возрастом в полгода, диагностировали у него признаки переохлаждения, и отвезли в больницу. А правоохранители принялись искать семью потерянного ребенка, и вскоре нашли.

"Выяснилось, что родители мальчика живут в том же подъезде. И эту семью считают неблагополучной. Как рассказала его мать, она побежала в магазин, а сына оставила на отца. Почему после этого малыш оказалось раздетый на бетонном полу, он объяснить не может, и вообще не склонен к общению с полицией. До завершения проверки ребенка из семьи изъяли", - рассказал начальник Херсонского отдела Национальной полиции полковник Александр Говорун.

Соседи проблемной семьи предполагают: отец ребенка просто выбросил его из квартиры, за ненадобностью. Чтобы своим криком не отвлекал от любимого занятия - попойки. Но это еще предстоит подтвердить или опровергнуть следствию.

Как сообщал "Апостроф", в России на борту самолета скончался годовалый ребенок.