Под Запорожьем девушка погибла страшной смертью на пешеходном переходе: фото и видео

В воскресенье, 15 декабря, в Запорожской области авто насмерть сбило девушку на пешеходном переходе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Риа-Мелитополь".

Трагедия произошла в городе Мелитополь на проспекте Б. Хмельницкого, рядом с Водоканалом. По словам очевидцев, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Машина марки BMW ехала на большой скорости и сбила девушку.

Свидетели ДТП отметили, что водитель притормозил лишь после того, как произошло столкновение. Пешеход погибла на месте происшествия от полученных травм.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Буче Киевской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Водителя Lanos доставили в больницу с подозрением на перелом ребер.