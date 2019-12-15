Под Киевом маршрутка попала в серьезное ДТП: первые подробности и кадры с места

В Буче Киевской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Водителя Lanos доставили в больницу с подозрением на перелом ребер.

Как пишут в социальных сетях, здесь столкнулись Lanos и грузовой автомобиль.

"Предварительно, легковой автомобиль Lanos объезжал стоящую на аварийке маршрутку, в то время, когда грузовой автомобиль шел на разворот. В следствии чего транспортные средства столкнулись", - отметили авторы публикации.

Отмечается, что полицейским на месте аварии о происшествии рассказал лично пострадавший водитель.

На месте работают правоохранители, детали происшествия устанавливаются.

Напомним, что в интернете раскрыли новые детали жуткого ДТП с пешеходом на Бориспольской трассе под Киевом - по словам очевидцев, от тела погибшего фактически осталась только рука, опознать его пока не удалось.