Под Черниговом пассажирский автобус попал в жуткое ДТП, много погибших: фото

16 декабря в Бахмацком районе Черниговской области на 128 км автодороги Копти-Глухов-Бачевск столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего погибли три человека и еще 15 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Черниговской области, смертельная авария произошла около 22:40.

По данным спасателей, все пострадавшие в ДТП были госпитализированы в лечебное учреждение.

На место происшествия прибыли два подразделения ГСЧС, которые провели деблокацию пострадавших.

Напомним, что 12 декабря около 18:50 в районе Новограда-Волынского в Житомирской области произошла масштабная авария, в результате которой пострадали четыре человека.