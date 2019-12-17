Под Киевом неадекват устроил хаотическую стрельбу на улице: появились подробности и фото

В понедельник, 16 декабря, в селе Вита-Почтовая Киевской области житель столицы начал стрелять из пистолета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Стрелял он из травматического оружия, обошлось без потерпевших. Самого стрелка задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что неадекват стрелял якобы по автомобилям военных, которые проезжали мимо, однако в полиции опровергли эту информацию. Заявлений военных об обстрелах их транспорта не поступало.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Криминального кодекса Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестный устроил стрельбу возле одной из многоэтажек на проспекте Свободы, ранив мужчину, который выгуливал собаку.