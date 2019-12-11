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"Выжидал" жертву: в Киеве мужчина устроил кровавую стрельбу на улице

среда, 11 декабря 2019, 12:48
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Неизвестный устроил стрельбу возле одной из многоэтажек на проспекте Свободы в Киеве, поранив мужчину, который выгуливал собаку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

По данным источников издания, происшествие случилось во вторник, 10 декабря, около 20.30. Мужчина в капюшоне подстерегал владельца собаки возле дома и, когда тот вышел на улицу, сразу начал стрелять. 31-летний мужчина получил три огнестрельных ранения – в бедро, лопатку и область груди.

Злоумышленник с места преступления скрылся. Супруга пострадавшего вызвала полицию, однако его показания не прояснили ситуацию. Мотивы действий преступника пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 декабря, в Киеве молодой парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажного жилого дома.

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