"Целились" в голову: в Киеве жестоко избили вора, орудовавшего в метро, видео

В киевском метрополитене прямо в одном из вагонов метро на горячем был задержан вор-карманник, который похитил вещи у одного из пассажиров.

Как пишет в социальных сетях сообщество "Киев Оперативный", инцидент произошел 16 декабря.

"По свидетельству очевидцев, парень похитил личные вещи у одного из пассажиров метро. На Контрактовой площади его достали из вагона и надавали тумаков", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленника задерживает полиция. При этом один из пассажиров метро начал избивать лежачего вора прямо по голове.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что 2 октября в столице на станции городской электрички "Вышгородская" поймали карманников и сдали их в полицию.