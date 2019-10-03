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В Киеве сняли на видео парочку наглых воров, "работающих" в электричках

четверг, 03 октября 2019, 00:37
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2 октября в столице на станции городской электрички "Вышгородская" поймали карманников и сдали их в полицию.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На станции городской электрички "Вышгородская "по сумкам пассажиров работали эти двое. К счастью, благодаря неравнодушным гражданам кражи удалось избежать, а их - сдать в полицию", - говорится в сообщении.

На видео видно, как люди сплотились вокруг злоумышленников и пытаются выяснить, почему молодые люди не хотят честно зарабатывать на жизнь.

Как сообщает "Апостроф", в Киеве в кальянной "Par bar" на улице Шота Руставели, 10 обокрали бизнесмена. В один из моментов нахождения в кальянной бизнесмен отвлекся и в это время карманники вытащили из его сумки круглую сумму. По данным правоохранителей, сумма составила 25 тысяч долларов.

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