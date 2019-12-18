Боевики ДНР убили мирного жителя на Донбассе: детали жуткой трагедии и фото

В среду, 18 декабря, на Донбассе боевики из стрелкового оружия убили мирного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Трагедия произошла в городе Марьинка около 12:00. Вооруженные формирования Российской Федерации ранили обычного гражданина.

"Военнослужащими из состава Объединенных сил было оперативно организована эвакуация раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела", - говорится в сообщении.

Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

"Эта гибель мирного жителя в Марьинке еще раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса", - пишет пресс-служба.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.