Бойцы ВСУ понесли тяжелую потерю на Донбассе: трагическая новость с фронта

За прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"17 декабря, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сообщении.

Известно, что за сутки, 17 декабря, боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В частности, боевики обстреляли Новолуганское, Марьинку, Травневое, Крымское, Широкино.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря на передовой попрощались с 21-летним бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Михальчуком, погибшим во время вражеского обстрела в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 14 декабря.