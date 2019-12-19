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Разорвало на части: под Днепром мужчина погиб страшной смертью, фото

четверг, 19 декабря 2019, 11:31
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18 декабря под Днепром мужчина попал под колеса железнодорожного состава и от полученных травм скончался на месте событий.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", тело мужчины разорвало на части.

Ноги погибшего были в 70-ти метрах от тела, а голову отбросило в другую сторону.

Пока неизвестно, как мужчина оказался под колесами поезда.

В полиции рассматривают несколько причин трагедии: самоубийство и несчастный случай.

Также на месте трагедии нашли паспорт и водительское удостоверение, а также ключи от автомобиля, которые были аккуратно сложены на щебне. Кроме того, тут нашли и мобильный телефон, который остался цел. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения.

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Напомним, что в среду, 18 декабря, в Днепре нашли тело 23-летнего Ильи Докучаева, которого около трех дней считали пропавшим без вести.

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