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В Прилуках снова подняли бунт из-за гибели 14-летнего парня: видео

пятница, 20 декабря 2019, 08:09
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Родственники погибшего в Прилуках Дениса Чаленко продолжают выступать против полиции и обвинять правоохранителей в нечестном расследовании.

Так, в очередной раз сотни людей собрались под участком полиции. Здесь они потребовали конкретных результатов в расследовании гибели 14-летнего подростка, тело которого нашли на железнодорожных путях в конце октября.

По словам участников акции, они не верят в результаты медицинской экпертизы, которую объявили в Главном следственном управлении в начале декабря. Как известно, тогда на теле ребенка не нашли никаких следов ударов и избиения.

Люди уверены, что парня убили. Его родные утверждают, что обнаружили следы крови за сотни метров от места, где нашли их сына.

Напомним, что судебно-медицинская экспертиза показала, что 14-летний Денис Чаленко из Прилук погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга.

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