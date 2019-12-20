В Прилуках снова подняли бунт из-за гибели 14-летнего парня: видео

Родственники погибшего в Прилуках Дениса Чаленко продолжают выступать против полиции и обвинять правоохранителей в нечестном расследовании.

Так, в очередной раз сотни людей собрались под участком полиции. Здесь они потребовали конкретных результатов в расследовании гибели 14-летнего подростка, тело которого нашли на железнодорожных путях в конце октября.

По словам участников акции, они не верят в результаты медицинской экпертизы, которую объявили в Главном следственном управлении в начале декабря. Как известно, тогда на теле ребенка не нашли никаких следов ударов и избиения.

Люди уверены, что парня убили. Его родные утверждают, что обнаружили следы крови за сотни метров от места, где нашли их сына.

Напомним, что судебно-медицинская экспертиза показала, что 14-летний Денис Чаленко из Прилук погиб в результате открытой черепно-мозговой травмы и повреждения головного мозга.