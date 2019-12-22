Под Ровно пьяный "коп" устроил ДТП с подставой: резонансные детали и видео

В Ровненской области пьяный работник полиции, создав аварию, устроил настоящее шоу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Посреди села пьяный водитель на большой скорости протаранил автомобиль. После этого нарушитель начал убегать. Его догонял водитель пострадавшего авто Иван и неравнодушные очевидцы ЧП.

Остановив пьяного на место вызвали полицию. Как выяснилось, нарушитель также оказался копом. Также после приезда правоохранителей появился неизвестный мужчина и заявил, что берет вину за ДТП на себя. Мол он был за рулем.

Но жители села видели, что машиной управлял их знакомый местный полицейский Саша. Однако он заявил, что был пассажиром.

"Если будет установлено, что работник полиции находился в состоянии опьянения, тем более совершил ДТП - однозначно он будет уволен", - отмечаетил заместитель руководителя Костопольского отдела полиции Роман Максимчук.

На копа составили три протокола - за езду в состоянии алкогольного опьянения, создание аварийной ситуации и попытку бегства с места ДТП. Кроме увольнения с работы ему грозит 10 тысяч гривен штрафа и лишение водительских прав.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве правоохранители задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который был за рулем авто.