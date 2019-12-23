В Харькове пьяный водитель снес толпу людей: жуткий момент попал на видео

В воскресенье, 22 декабря, в Харькове произошло жуткое ДТП - пьяный водитель влетел в толпу людей, которые на тот момент находились на месте другой аварии.

Об этом сообщает Telegram-канал "ХС Харьков".

Изначально на улице Клочковской, 190 столкнулись Ford Focus и Daewoo Lanos, в этом ДТП травмы получили два 16-летних подростка. На место выехали "копы" и сотрудники скорой помощи.

"Медики начали оказывать пострадавшим первую медпомощь. В этот момент из-за угла вылетел Volkswagen Touareg и врезался в припаркованный Daewoo Lanos, который в свою очередь сбил медработника. Парень сейчас в тяжелом состоянии в неотложке", - сказано в сообщении.

Видео момента аварии

По словам медиков, водитель Volkswagen действительно был пьяным. Он повредил три автомобиля: Skoda Rapid, Ford Focus, Daewoo Lanos. Кроме медработника, авто снесло сотрудников патрульной полиции – 22 и 27 лет, они получили травмы.

Видео после аварии

Как сообщал "Апостроф", 22 декабря в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, пострадали четыре человека.