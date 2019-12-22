Авто разорвало: под Харьковом полицейские попали в страшное ДТП, фото

В воскресенье, 22 декабря, в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло ДТП, пострадали четыре человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Автомобиль "ВАЗ-2106" с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся с полицейским служебным автомобилем "Mitsubishi Outlander", который двигался во встречном направлении.

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу.

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Информация о происшествии зарегистрировано в Валковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Днепр" в Киеве.

Напомним, что в ночь на 22 декабря в Киеве произошло серьезное ДТП с опрокидыванием , в котором пострадала семья.