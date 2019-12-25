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Есть умершая и много пострадавших: под Днепром разгорелся громкий скандал из-за наркоза

среда, 25 декабря 2019, 16:30
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19 декабря в городе Каменец Днепропетровской области в местной больнице одна пациентка умерла, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии из-за халатности врача-анестезиолога.

Об этом сообщила пресс-служба Каменского отдела полиции на странице в Facebook.

С 17 по 19 декабря в больнице оперировали несколько пациентов. Сразу же после хирургических вмешательств людям стало плохо. Пациентов госпитализировали в областную больницу, где одна из больных и погибла. Причина - действие медицинского препарата, который используют для анестезии.

Сейчас продолжается досудебное следствие и полиция устанавливает все обстоятельства. Уголовное производство открыли по факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей.

Как ранее сообщал "Апостроф", 13 июня в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района Киева произошла страшная трагедия. Здесь в очереди к врачу умерла пожилая женщина.

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