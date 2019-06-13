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В Киеве женщина умерла в очереди к врачу: подробности и фото

четверг, 13 июня 2019, 16:27
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13 июня в Консультативно-диагностическом центре Соломенского района Киева произошла страшная трагедия.

Здесь в очереди к врачу умерла пожилая женщина, сообщает "Информатор".

По данным издания, погибшей внезапно стало плохо и она скончалась на месте.

Родственники женщины рассказали, что она ждала своей очереди к врачу на третьем этаже медучреждения. Она умерла прямо на лавочке перед кабинетом доктора.

При этом ее близкие отмечают, что у погибшей не было каких-либо серьезных заболеваний, но за день до смерти она жаловалась на слабость.

Детали происшествия установит следствие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 июня в Киеве 45-летний мужчина устроил ЧП: молил о помощи и бился головой об асфальт.

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