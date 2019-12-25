В России организатора военных игр для детей задержали за педофилию: фото

Полиция в Москве (Россия) задержала организатора молодежных игр по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс kp.ru.

По версии следствия, 47-летний Игорь Толстошеин трое суток совершал половое насилие над 12-летней школьницей, которая до этого убежала из дома.

Мужчина познакомился с девочкой в интернете год назад. Пострадавшая уже опознала извращенца. Установлено, что она не единственная его жертва. В телефоне подозреваемого полицейские обнаружили переписку с сотнями несовершеннолетних до 13 лет. Возбуждено уголовное дело.

Суд отправил Толстошеина под арест в следственный изолятор на два месяца. Известно, что сам мужчина женат, воспитывает двоих детей. Он, в частности, был одним из организаторов Международной военно-тактической игры "ЗАРЯ: Сутки на броне" на Кубок Министра обороны РФ для участников не старше 18 лет.

Как сообщал "Апостроф", в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти задержан 46-летний отец многодетного семейства Андрей Бовт, который не первый год подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.