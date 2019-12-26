"Сливал" закрытые данные: в Украине поймали опасного предателя, работавшего на Россию, фото

В Киеве силовики задержали следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области во время распространения им закрытой информации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечают, что правоохранитель незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил 16350 гривен.

Полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного случае продажи информации.

Кроме того, следствие установило неоднократные факты получения стражем средств с территории Российской Федерации - вероятно за распространение информации с ограниченным доступом.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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