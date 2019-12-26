В Харькове грозит серьезный срок мужчине, снимавшему предсмертные муки больного: видео

Житель Харькова, выгуливая собаку, снял на видео мужчину, который в агонии качался по земле, а позже умер.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, 20 декабря в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины в лесопосадке по проспекту Победы.

"В этот же день в сети Интернет появилось видео, на котором видно, как этот же человек в беспомощном состоянии лежит на земле и еще подает признаки жизни. Видео о последних минутах жизни мужчины снимал на телефон неизвестный, который выгуливал собаку", - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские установили человека, который сделал эту видеозапись и выложил в социальной сети. Как выяснилось, 34-летний местный житель вышел на прогулку с собаками и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в социальную сеть.

Копы также установили личность погибшего.

"Им оказался 31-летний житель Харьковской области, который в тот день поехал по делам в город. По заключению экспертов, его смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии", - рассказали в ведомстве.

На данный момент мужчине, который не оказал помощь погибшему, грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове молодой парень погиб страшной смертью, выпав из окна.