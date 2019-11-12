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В Харькове молодой парень погиб страшной смертью: фото и видео с места

вторник, 12 ноября 2019, 16:19
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12 ноября по улице Амосова, 25 в Харькове молодой мужчина выпал из окна и погиб на месте.

О смертельном инциденте сообщили пользователи в Facebook.

Парень выпал с 7-го этаже жилмассива "Салтовский" в Немышлянском районе города. Упал на крышу магазина и от полученных травм скончался.

На место происшествия приехала "скорая" и сотрудники МЧС. Очевидцам удалось заснять видео, на котором труп харьковчанина, завернутый в бордовое одеяло, несут в машину.

Напомним, что еще одно жуткое происшествие произошло в Киеве 25 октября. Тогда женщина покончила с собой на глазах у собственного супруга.

Ранее в Киеве мальчик, который учился в 8-м классе, выпал из окна многоэтажки и погиб на месте.

Также в Киеве из окна многоэтажки выпал боец Нацгвардии, вскоре в сети опубликовали видео с места трагедии.

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