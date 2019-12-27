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В Казахстане разбился пассажирский самолет: фото, видео и последние данные о жертвах

пятница, 27 декабря 2019, 07:04
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В пятницу, 27 декабря, в Казахстане потерпел крушения пассажирский самолет с людьми на борту.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс informburo.

Трагедия произошла в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области. Там упало судно Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Известно, что самолет вылетел утром из города Алматы в Нур-Султан.

В результате катастрофы в аэропорту Нур-Султана отменили все рейсы. Там начали собираться родственники тех, кто пребывал в самолете Fokker-100. Также собирают информацию о пассажирах. На месте дежурят 20 медиков-психологов.

Позже стало известно о погибших, озвучили их имена:

  • Астанов Николой 1971 г.р.
  • Хайдаров Р. 1940 г.р.
  • Калиев Бауржан 1974 г.р.
  • Карибаев Базархан 1974 г.р.
  • Муратбаев Марат 1961 г.р.
  • Нурбаев Абай 1982 г.р.
  • Исина А.

По данным Telegram-канала Mash, вследствие крушения самолета 14 человек погибло и 35 пострадало.

"Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", - рассказала одна из пассажирок.

Позже пресс-служба аэропорта Алматы подтвердила, что на месте погибли 14 человек. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставили 8 детей в сознании с политравмами. Всего в тяжелом состоянии в больницах Алматы оказались 22 пострадавших при крушении, сообщила мэрия города.

Как сообщал "Апостроф", 4 октября во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.

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