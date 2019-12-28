В Харькове подожгли обладминистрацию: опубликованы фото

Поздним вечером в пятницу, 27 декабря, в Харькове произошел пожар в здании Харьковской облгосадминистрации на улице Сумской, 64, в результате чего загорелись его двери.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе областного управления ГСЧС подтвердили информацию о происшествии. Как оказалось, двери здания горели с внешней стороны. К моменту приезда спасателей охрана здания сумела самостоятельно ликвидировать пожар.

По предварительным данным силовиков, причиной ЧП стал поджог.

Как сообщает "Харьков 1654" в Telegram, якобы неизвестные бросили в двери здания бутылку с зажигательной смесью.

"По одной из информаций, бутылка с зажигательной смесью в двери обладминистрации прилетела то ли от “черных лесорубов”, то ли от хозяев закрытых игровух", - пишут в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом вспыхнул мощный пожар в частном доме.