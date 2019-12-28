RU  UA  EN

суббота, 28 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

28 декабря

07:00
Салат Грибная поляна на Новый год: рецепт и советы приготовления

27 декабря

22:38
Вышли из СИЗО: появились новые подробности о подготовке "новогоднего" обмен пленных
20:35
Россия заплатила Украине три миллиарда долларов
19:04
Зеленский, Рабинович и не только: названы имена самых влиятельных украинцев 2019 года
19:00
Кому безделушка, а кому за счастье: какие подарки дарят на Новый год и Рождество в странах мира
18:26
Повторно запустил автобусы: попытка Труханова подражать Горенюку
18:00
Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл из-за строгих правил безопасности
17:18
Глава ФГИ Сенниченко возвращает "смотрящих прошлой власти" в руководство облэнерго - СМИ
17:10
Участники "Кино" записали новую версию "Троллейбуса" с вокалом Цоя - как звучит группа спустя 30 лет
16:57
Женственнее, чем мать: в соцсетях обсуждают внешность сына актрисы Элизабет Херли
16:08
The Guardian включил певицу alyona alyona в престижный рейтинг
15:44
Студию создателей комедии Netflix про Иисуса забросали коктейлями Молотова
Все новости

В Харькове подожгли обладминистрацию: опубликованы фото

суббота, 28 декабря 2019, 08:02
переглянути новину українською
Фото: соцсети

Поздним вечером в пятницу, 27 декабря, в Харькове произошел пожар в здании Харьковской облгосадминистрации на улице Сумской, 64, в результате чего загорелись его двери.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе областного управления ГСЧС подтвердили информацию о происшествии. Как оказалось, двери здания горели с внешней стороны. К моменту приезда спасателей охрана здания сумела самостоятельно ликвидировать пожар.

По предварительным данным силовиков, причиной ЧП стал поджог.

Как сообщает "Харьков 1654" в Telegram, якобы неизвестные бросили в двери здания бутылку с зажигательной смесью.

"По одной из информаций, бутылка с зажигательной смесью в двери обладминистрации прилетела то ли от “черных лесорубов”, то ли от хозяев закрытых игровух", - пишут в Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом вспыхнул мощный пожар в частном доме.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: