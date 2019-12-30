Авто разорвало на части: под Ровно в страшном ДТП погиб 10-летний ребенок, фото

Ночью 30 декабря на трассе Киев – Чоп в Ровенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей: погибла 10-летняя дочь одного из водителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

По предварительной информации, 46-летний житель Дорогобужа за рулем Renault Rapid во время разворота не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter. Следом в них влетел Mercedes Vito, который двигался позади.

От удара Renault разбился вдребезги, а Volkswagen вылетел в кювет. На месте аварии погибла пассажирка Renault - 10-летняя дочь водителя. Отца забрали в больницу с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. У него взяли образцы крови для проверки на наличие алкоголя в крови.

Водители Volkswagen и Mercedes - 47-летний киевлянин и 36-летний иностранец соответственно - оказались трезвы. Им помощь медиков не понадобилась.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 30 декабря, на трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП - столкнулись два авто, одна из машин сгорела дотла.