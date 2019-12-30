RU  UA  EN

понедельник, 30 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 декабря

14:54
На шоу Голос країни-10 назвали четвертого судью
14:00
Принц Уильям спланировал роскошный отпуск ко дню рождения Кейт Миддлтон
13:32
Личная информация сотен звезд случайно оказалась в сети - теперь фаны знают, где искать Элтона Джона
13:09
Шэрон Стоун забанили в приложении для знакомств: пользователи не поверили, что звезда ищет пару
12:00
Голливудский актер заразился опасной для жизни инфекцией на съемках в экзотической стране
11:44
Украинский режиссер пристыдил Зеленского и "Квартал" за сериал "Сваты"
11:26
Укладывают прямо в лужу: опубликовано видео "наноремонта" дорог в России
11:02
Очень хочет свадьбу: Виктор Павлик рассказал, когда женится на 25-летней возлюбленной
07:58
Мечты Путина на Новый год высмеяли меткой карикатурой
07:00
Салат с креветками и кукурузой: простой рецепт для праздничного стола

29 декабря

18:28
Новогодний чек-лист: 7 пунктов, о которых нельзя забыть к праздникам
16:14
Раздался мощный взрыв, и затряслись дома: в США потерпел крушение самолет, фото и видео
Все новости

Авто разорвало на части: под Ровно в страшном ДТП погиб 10-летний ребенок, фото

понедельник, 30 декабря 2019, 14:28
переглянути новину українською

Ночью 30 декабря на трассе Киев – Чоп в Ровенской области произошло ДТП с участием трех автомобилей: погибла 10-летняя дочь одного из водителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

По предварительной информации, 46-летний житель Дорогобужа за рулем Renault Rapid во время разворота не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Crafter. Следом в них влетел Mercedes Vito, который двигался позади.

От удара Renault разбился вдребезги, а Volkswagen вылетел в кювет. На месте аварии погибла пассажирка Renault - 10-летняя дочь водителя. Отца забрали в больницу с политравмой, открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой. У него взяли образцы крови для проверки на наличие алкоголя в крови.

Водители Volkswagen и Mercedes - 47-летний киевлянин и 36-летний иностранец соответственно - оказались трезвы. Им помощь медиков не понадобилась.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 30 декабря, на трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП - столкнулись два авто, одна из машин сгорела дотла.

Фотовзгляд

Все галереи
В Борисполе встретили узников России

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: