Машина сгорела дотла: на трассе под Киевом произошло жуткое ДТП, фото и видео

В ночь на понедельник, 30 декабря, на трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП - столкнулись два авто, одна из машин сгорела дотла.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Авария произошла около 23:00 на 43-м километре, пострадали три человека.

По предварительным данным, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. Во время совершения маневра легковушка врезалась во внедорожник.

В результате мощного удара Chevrolet, в котором находились двое мужчин и женщина, отбросило, он вспыхнул. Машина сгорела дотла, водителя и пассажиров госпитализировали.

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На месте работали экипажи полиции, спасатели ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Подробности ДТП выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря на Столичном шоссе столкнулись два автомобиля, один человек погиб. Hyundai по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и на скорости врезался в Opel.