Вылетел на встречку: в Киеве водитель устроил жуткое ДТП и погиб на месте, фото

Во вторник, 24 декабря, на Столичном шоссе в Киеве столкнулись два автомобиля: один человек погиб.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Трагедия произошла около 19:30 в районе Чапаевки. Автомобиль Hyundai по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и на скорости врезался в Opel. Оба авто получили сильные повреждения.

Прибывшим на место спасателям удалось деблокировать водителя Opel, который получил серьезные травмы, и передать медикам. Также была госпитализирована пассажирка Hyundai, которая в момент столкновения была пристегнута. 28-летний водитель Hyundai погиб на месте.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", также во вторник, 24 декабря, под Киевом, в Буче, произошло ДТП с погибшими на железнодорожном вокзале.