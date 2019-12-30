В Одессе чудом спасли маленькую девочку, жившую на свалке: жуткие фото

В Одессе неравнодушные граждане вместе сотрудниками Департамента охраны здоровья горсовета помогли маленькой девочке, которая жила на свалке.

Как пишут городские паблики в социальных сетях, ребенок жил в шалаше из одеял на свалке, которая находится возле больницы Водников на Судостроительной улице.

Отмечается, что девочка проживала тут без взрослых.

Сейчас малышку отправили в Дом ребенка №1. Как говорит главврач Валентина Карташова, девочка и раньше находилась здесь, однако ее забрал биологический отец.

В данный момент остается неизвестным тот факт, почему ребенок оказался на улице.

Напомним, что в больнице Ровно 12-летняя девочка, которую медики забрали с мусорной свалки, родила ребенка.