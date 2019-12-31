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Под Полтавой произошло жуткое ДТП, много погибших и раненых: фото

вторник, 31 декабря 2019, 19:53
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Во вторник, 31 декабря, под Полтавой, в Карловке, произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, который сначала влетел в забор, а потом в электроопору, в результате чего двое человек погибли, четверо получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров - 31-летний мужчина и 28-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Кроме того, 28-летний водитель и еще трое пассажиров - двое 29-летних мужчин и 27-летняя женщина доставлены в Карловскую центральную районную больницу.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились новые фото и видео с места ДТП в Полтавской области на трассе Киев-Харьков с автобусом, который ехал из Варшавы в Запорожье.

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