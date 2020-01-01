В Германии произошло жуткое ЧП в зоопарке: погибли десятки животных, видео

В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельд на западе Германии произошел пожар: в огне погибли более 30 животных, в том числе представители нескольких редких видов обезьян.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на DW.

Возгорание произошло сразу после полуночи, в первые минуты нового года. Загорелся вольер, в котором находились обезьяны, а также летучие мыши и птицы. Погибли минимум пять орангутанов, две гориллы, один шимпанзе, золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки и другие обитатели вольера. Спасти удалось лишь двух шимпанзе, которые получили серьезные ожоги.

"Это самый тяжелый день в истории зоопарка Крефельда", - сказал его директор Вольфганг Дрессен

Как сообщил на специально созванной пресс-конференции следователь местной полиции Герд Хоппманн, причиной мог послужить запущенный в небо китайский фонарик, который попал на крышу вольера. Очевидцы рассказали полиции, что видели, как такие фонарики запускали поблизости от зоопарка.

Следствие обратилось к вероятным виновникам пожара с призывом самим явиться в полицию. Спустя некоторое время к полицейским обратились сразу несколько человек. У них взяли показания, которые теперь полиция будет проверять, сообщил следователь.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Испании произошел крупный пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов.