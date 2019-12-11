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Просят срочно закрывать окна: в Испании вспыхнул адский пожар на заводе, фото и видео

среда, 11 декабря 2019, 13:20
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Пожар в Испании Фото: Скриншот

В провинции Барселона в Каталонии, Испания, произошел крупный пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов.

Об этом сообщается на канале "Карточный домик: Европа".

Территориально завод, где возникло возгорание, находится между муниципалитетами Монторнес-дель-Вальес и Монмело. Отмечается, что к тушению были привлечены 28 пожарных команд.

Местные власти уже опубликовали сообщение о пожаре и рекомендовали населению избегать района, охваченного пожаром. Служба гражданской защиты попросила жителей и людей, которые работают рядом с местом пожара "плотно закрыть окна и двери".

Как сообщал "Апостроф", ранее на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге (Российская Федерация) возник пожар в ангарах, на территории предприятия были слышны взрывы.

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