На свалке Днепра обнаружили жуткую находку: опубликованы фото

В пятницу, 3 января, в городе Днепр на мусорном полигоне "Правобережный" нашли мертвого новорожденного ребенка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

По неподтвержденной информации, пакет среди груды отходов на свалке нашел один из работников полигона. В нем лежало тело младенца, замотанное в тряпку. Информации о поле ребенка пока нет. Вероятно, на свалку его выгрузила одна из мусорных машин.

На место вызывали бригаду скорой помощи, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы. Территорию полигона оцепили, там работали оперативно-следственная группа полиции, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска. Официальной информации касательно инцидента пока нет.

Как сообщал "Апостроф", в Херсоне младенца выкинули из квартиры в подъезд.